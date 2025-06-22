Авіаудар по Краматорську: рятувальні роботи та жертви

Як повідомив у Facebook начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

У Краматорську рятувальники продовжують роботи з деблокування людей після удару, що стався 21 червня. Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що з-під завалів чотириповерхового будинку вже витягнули тіла двох загиблих. Наразі в лікарні перебувають четверо поранених, з яких одна особа знаходиться у важкому стані.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Серед загиблих виявився 62-річний чоловік, а серед постраждалих – 14-річна дівчина. Прокуратура Донеччини повідомляє, що під завалами можуть залишатися ще троє людей, і рятувальні роботи тривають.

Олександр Гончаренко також зазначив, що рятувальники дістали тіло чоловіка 1962 року народження. У ніч на 22 червня рятувальники витягли ще одного чоловіка 1955 року народження, якому надають медичну допомогу.

Після 22:00 21 червня війська РФ завдали удару по Краматорську, внаслідок чого один із снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок, частина якого обвалилася. Двоє чоловіків, віком 69 та 85 років, отримали серйозні травми, зокрема закриті черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

ДСНС Донеччини повідомляє, що внаслідок обстрілу чотириповерховий будинок зазнав часткового руйнування. Рятувальники змогли врятувати чоловіка 1955 року народження, жінку та дівчинку 2010 року народження.

“Саме цей удар був нанесений за допомогою авіабомби, тому немає ймовірності, що тут є вибухонебезпечні предмети.” – Вероніка Бахал, речниця ДСНС у Донецькій області

Станом на 9:30 рятувальники розібрали понад 110 тонн будівельних конструкцій, і роботи тривають. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів відповідно до статей 438 Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, армія РФ застосувала авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК. Станом на 13:25 відомо про двох загиблих, яких вилучили з-під завалів, та четверо поранених, серед яких 14-річна дівчина. Всі постраждалі перебувають у лікарні, одна людина у важкому стані, повідомив Олександр Гончаренко.

Пошуки під завалами тривають, і ймовірно, що там залишаються ще троє людей.