Про це повідомила Краматорська міська рада.
У ніч на 25 серпня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки на місцевий готель постраждали двоє людей, тривають пошуково-рятувальні роботи.
Одну особу надзвичайники врятували з 2-го поверху готелю. За попередньою інформацією під завалами може знаходитись ще одна людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої будівлі готелю.
Наразі відомо про шістьох поранених.
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