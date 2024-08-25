У Краматорську внаслідок ракетного удару РФ постраждало шість осіб, один з них - у тяжкому стані.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

У ніч на 25 серпня окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки на місцевий готель постраждали двоє людей, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Одну особу надзвичайники врятували з 2-го поверху готелю. За попередньою інформацією під завалами може знаходитись ще одна людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої будівлі готелю.

Наразі відомо про шістьох поранених.