Вибух у гуртожитку Краматорська: загинув підліток, відкрито кримінальне провадження

Як повідомляють у повідомленні у поліції Донеччини у Facebook

У прокуратурі Донецької області повідомили про відкриття кримінального провадження у зв’язку з вибухом, що стався у гуртожитку Краматорська. Внаслідок цього інциденту загинув підліток, а ще троє осіб отримали поранення. Відомості про статті, за якими ведеться розслідування, були надані у відповідь на запит.

«Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох або більше осіб, у тому числі малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі за вказаним фактом триває проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події», – йдеться у повідомленні. – Прокуратура Донецької області

У прокуратурі також зазначили, що розголошення деталей інциденту може зашкодити слідству.

Деталі вибуху у гуртожитку Краматорська

Вибух стався 13 червня у гуртожитку Краматорська. 15-річний хлопець, який отримав серйозні травми, помер у лікарні. Двоє інших підлітків, віком 13 та 15 років, зазнали осколкових поранень і переломів, їх терміново госпіталізували.

Крім того, до травмпункту був доставлений 6-річний хлопчик, який у момент вибуху знаходився під вікнами кімнати. У нього виявили садна та забої.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.