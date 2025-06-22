Обстріл Краматорська: розбір завалів, загиблі та поранені

За повідомленням Facebook прокуратури Донеччини

У Краматорську триває розбір завалів після влучання російського КАБ у 4-поверховий житловий будинок, яке сталося ввечері 21 червня. Станом на 12:50 22 червня, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1962 року народження, а також зафіксували чотири поранених. Рятувальні роботи тривають вже понад пів доби, незважаючи на загрозу повторних обстрілів, про що повідомила речниця ДСНС Вероніка Бахал.

Внаслідок атаки постраждали мешканці будинку, серед яких двоє чоловіків віком 69 та 85 років, які отримали серйозні травми, включаючи закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, осколкові поранення та переломи. Цю інформацію підтвердила прокуратура Донеччини.

За словами начальника МВА Гончаренка, вдень 22 червня рятувальники дістали з-під завалів загиблого чоловіка. Кількість поранених наразі уточнюється, і є ймовірність, що під завалами можуть залишатися інші люди.

Згідно з даними МВА, з 8 ранку 21 червня до 4 ранку 22 червня Краматорськ зазнав шість обстрілів різними видами озброєння, включаючи дрон “Ланцет”, авіабомби та реактивні системи залпового вогню “Торнадо-С”.

Рятувальники продовжують свою роботу в складних умовах, намагаючись врятувати людей з-під завалів. Фото з місця подій ілюструють масштаби руйнувань та зусилля, які докладають рятувальники.

Ситуація в Краматорську залишається напруженою. Місцева влада та служби екстреного реагування закликають мешканців бути обережними та дотримуватися рекомендацій безпеки.