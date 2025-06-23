Рятувальні роботи у Краматорську після авіаудару: пошуки під завалами тривають

Як повідомляє відео-етір Суспільне. Студія

У Краматорську рятувальники відновили роботи з розбору завалів частково зруйнованої чотириповерхової будівлі, продовжуючи пошуки людини, яка, ймовірно, залишилася під уламками. Ці заходи тривають.

23 червня речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал повідомила про хід рятувальних робіт:

“На даний час тривають аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої чотириповерхової будівлі у місті Краматорськ. Наші рятувальники продовжують робити розбір завалів та шукають ще одну особу, яка, ймовірно, перебуває під завалами.”

Протягом 22 червня рятувальники розібрали 230 тонн зруйнованих конструкцій і вилучили тіла чотирьох загиблих, як зазначила начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Донецькій області.

“Дуже часто є ймовірність повторних ворожих ударів, тому рятувальникам доводилося призупиняти роботи через безпекову складову та відходити на безпечну відстань.” – Вероніка Бахал

Станом на вечір 22 червня загинули чотири людини, ще четверо отримали поранення, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Пошуково-рятувальна робота відновлена сьогодні. На вчора було 4 загиблих та четверо поранених. Тим, хто лишився без житла, ми можемо надати прихисток. Треба звернутись до контакт центру: 099 099 15 05. Поки таких заяв не було, постраждалі розселились у родичів.” – Олександр Гончаренко

У ніч на 22 червня війська РФ завдали сім ударів по Краматорську, атакуючи промислову зону та житлові будинки. Одне з влучань призвело до часткового руйнування багатоповерхівки.

Прокуратура Донеччини повідомила, що внаслідок авіабомбового удару по багатоквартирному будинку двоє чоловіків, 69 та 85 років, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ДСНС, рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка 1955 року народження, якого передали медикам, а також врятували жінку та дівчинку 2010 року народження з квартири на четвертому поверсі.

“Саме цей удар був нанесений за допомогою авіабомби, тому немає ймовірності, що тут є вибухонебезпечні предмети.” – Вероніка Бахал

Станом на ранок 22 червня рятувальники розібрали 110 тонн будівельних конструкцій, і аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Поліція повідомила, що армія РФ вдарила по будинку КАБ-250 із модулем УМПК. На цей час відомо про чотирьох людей, які залишаються під завалами.

Обстріл розслідують як воєнний злочин за статтями 438 Кримінального кодексу України.