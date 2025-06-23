Обстріл Краматорська 21 червня: п’ять загиблих, завершено рятувальні роботи

Як повідомляє Facebook-акаунт начальника МВА Олександра Гончаренка

У Краматорську, що на Донеччині, 23 червня рятувальники продовжили розбір завалів частково зруйнованого 4-поверхового будинку. Вранці було виявлено тіло п’ятої загиблої особи, жінки, яка, ймовірно, залишалася під уламками після обстрілу, що стався 21 червня.

Олександр Гончаренко, начальник міської військової адміністрації, повідомив у Facebook про завершення рятувальних робіт, зазначивши, що п’ята жертва була вилучена з-під завалів.

Вероніка Бахал, речниця ДСНС Донеччини, уточнила, що загибла жінка народилася у 1956 році. Вона також додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці події завершено.

“Таким чином, загальна кількість жертв сягнула п’яти загиблих і чотирьох поранених – за наявною інформацією, ці цифри вже залишаться без змін.” – Вадим Філашкін, начальник ОВА

Роботи з розбору завалів були відновлені вранці 23 червня після перерви. Протягом 22 червня рятувальники розібрали 230 тонн будівельних конструкцій і вилучили тіла чотирьох загиблих.

Вероніка Бахал також зазначила, що через загрозу повторних ворожих атак рятувальники змушені були тимчасово призупиняти роботи для забезпечення їхньої безпеки.

Олександр Гончаренко повідомив, що постраждалі, які залишилися без житла, можуть звертатися до контакт-центру для отримання допомоги у пошуку прихистку.

Обстріл Краматорська 21 червня

21 червня, після 22:00, війська РФ завдали серії з семи ударів по Краматорську, націлившись на промислову зону та житлові будинки. Одне з влучань припало на 4-поверховий житловий будинок, частина якого обвалилася.

За інформацією прокуратури Донеччини, внаслідок авіабомбового удару постраждали двоє чоловіків, 69 та 85 років, які отримали тяжкі травми.

ДСНС повідомила, що з-під завалів вдалося врятувати чоловіка 1955 року народження, жінку та дівчинку 2010 року народження.

“Саме цей удар був нанесений за допомогою авіабомби, тому немає ймовірності, що тут є вибухонебезпечні предмети.” – Вероніка Бахал, речниця ДСНС Донеччини

Обстріл розслідується як воєнний злочин відповідно до статей 438 Кримінального кодексу України.