Обстріл Краматорська 4 липня: поранені цивільні, ситуація напружена

Як повідомив у Facebook начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко
Вранці 4 липня Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура. Місцеві жителі отримали поранення в результаті цього нападу.
Про ситуацію повідомив Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.
“Зранку 4 липня росіяни вдарили по Краматорську – цивільна інфраструктура. Тип озброєння, яким було завдано удару, встановлюється. Внаслідок ворожого удару є поранені – наразі медики борються за їх життя”.
О 08:36 в Донецькій області була оголошена повітряна тривога. Незабаром кореспондент повідомив про вибухи, що пролунали в Краматорську.
Ситуація залишається напруженою, і медичні служби працюють над наданням допомоги постраждалим.
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