Суд у Кременчуці засудив чоловіка за стрілянину у працівника РТЦК

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Крюківський районний суд у Кременчуці розглянув справу чоловіка, який 19 березня вистрілив у працівника РТЦК під час перевірки документів. Інформація про це з’явилася в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з вироком, засуджений – 48-річний мешканець Кременчука, одружений та має на утриманні малолітню дитину, народжену у 2011 році. Раніше він не мав судимостей.

19 березня 2025 року, під час патрулювання, поліцейські та військові РТЦК помітили чоловіка, який, побачивши патрульний автомобіль, раптово змінив напрямок і почав тікати. Правоохоронці вирішили його зупинити для перевірки документів та з’ясування причин його підозрілої поведінки.

Коли обвинувачений побачив, що його наздоганяють, він не відреагував на вимоги зупинитися, а дістав пістолет із нагрудної сумки. У відповідь на це поліцейські та військові намагалися застосувати фізичний вплив, але чоловік вистрілив у бік військового РТЦК, завдавши йому поранення ноги. Пораненому надали медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася.

Засуджений визнав свою провину, пояснивши свій вчинок страхом і панікою, оскільки нещодавно його родич зник безвісти під час виконання військового обов’язку. Він щиро кається і шкодує про скоєне.

Суд визнав його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 342 «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю» та частиною 1 статті 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» КК України. В результаті, чоловікові призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.