За інформацією Інституту вивчення війни (ISW), Кремль почав активно висувати свої вимоги щодо умов мирних переговорів з Україною ще до офіційного вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія намагається диктувати умови переговорів, не змінюючи своєї головної мети — домогтися повної капітуляції України.

“Спосіб, у який Кремль намагається нав’язати свої умови для переговорів з Україною, свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і передбачають повну капітуляцію України”, – йдеться в звіті ISW.

Також наголошується, що Кремль не планує змінювати свої позиції стосовно прийдешньої адміністрації Трампа, подібно до того, як не йшов на поступки адміністрації чинного президента США.

13 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила заяву, яка підтверджує це бачення. Захарова зазначила, що західні країни нібито лицемірять, коли говорять про свою зацікавленість у мирі в Україні, і що мир можливий лише за умови припинення постачання зброї Заходом.

“Росія вважає, що Захід повинен припинити будь-яку військову підтримку України як передумову для початку мирних переговорів”, – повідомили в ISW.

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив скептицизм щодо змін у політиці США після інавгурації Трампа, заявивши, що позиція Вашингтона щодо України навряд чи зміниться. На його думку, будь-які нові пропозиції щодо заморожування лінії фронту є навіть менш вигідними для Росії, ніж Мінські угоди, підписані після російського вторгнення в Україну в 2014 році.