Про це повідомляє Интерфакс.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ініціатива зупинити бойові дії шляхом замороження поточної лінії фронту неприйнятна для Москви.

“Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі неприйнятний для російської сторони”, – наголосив Пєсков.

Він додав, що Москва залишатиметься при своїх вимогах, озвучених раніше Володимиром Путіним. Зокрема, йдеться про відведення українських військових із частково окупованих регіонів, які Росія вважає своїми, та відмову Києва від вступу до НАТО.

Пєсков також зазначив, що переговорів між Путіним та Ердоганом на цю тему не проводилося.

“Ні, це не обговорювали, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього, не знаємо, про що може йтися”, – додав речник Кремля.

Нагадаємо, що за інформацією агентства Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує презентувати свій “мирний план” щодо війни Росії проти України під час саміту G20, який відбудеться у бразильському місті Ріо-де-Жанейро.