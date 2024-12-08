За даними ISW, російські сили нещодавно встановили контроль над Новопустинкою, розташованою на південний захід від Покровська і західніше Жовтого.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, не відмовиться від своїх амбіцій щодо захоплення Покровська, що є частиною плану із захоплення контролю над Донецькою областю. Попри рекордні втрати, російські війська можуть продовжувати активні бойові дії в цьому напрямку навіть після зими 2024–2025 років.

В ISW повідомили, що російські сили знову активізували наступальні дії з метою захоплення Покровська в Донецькій області. За даними аналітиків, війська РФ змінили напрямок атаки, перемістившись із півдня після розширення контролю над територіями на південь і південний схід від міста.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат – у середньому 1523 вибулих щодня, що в сумі перевищує 45 000 осіб за місяць.

Аналітики стверджують, що інтенсивні наступальні операції, зокрема на заході Донецької області, створюють значний тиск на військову та економічну системи Росії. У таких умовах Кремль може бути змушений вдатися до часткової примусової мобілізації, що лише поглибить соціальні та економічні проблеми країни.