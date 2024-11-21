Росія провела інформаційну кампанію, спрямовану на створення позитивного образу окупації, залучивши до цього пропагандистів і блогерів, які мали висвітлювати "нову реальність" життя під російським контролем.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До тимчасово окупованого Донецька прибула група з 20 пропагандистів, серед яких журналісти та блогери, відібрані в межах кремлівського конкурсу “Шум”.

“Окупанти організували зустрічі пропагандистів із місцевими лікарями, вчителями та військовими, щоб створити картину ідилічного життя під контролем Росії. Люди, які працюють або співпрацюють із загарбниками, були представлені як герої”, – йдеться у повідомленні.

Візит пропагандистів став черговою спробою Кремля нав’язати вигаданий образ “руського міру”. Зокрема, пропагандистські матеріали намагалися зобразити важкі умови життя на окупованих територіях як щось нормальне та навіть бажане.

“Це лише етап у ширшій кампанії Кремля, спрямованій на легітимізацію окупації та формування уявлення про вигадану ‘нормальність’ під російським контролем”, – підкреслили експерти.

Значна частина пропагандистів, які взяли участь у цій кампанії, представляють друковані медіа на окупованих територіях. Найактивніші з них днями отримали членські посвідчення “союзу журналістів РФ”.

“Ці ‘медійники’ відзначилися особливо цинічною службою на користь російських окупантів, працюючи на підсилення пропагандистського наративу”, – зазначили у звіті.

Центр національного спротиву наголосив, що подібні дії є спробою впливати на сприйняття окупації як з боку місцевого населення, так і міжнародної спільноти.