У Кремлі дедалі більше усвідомлюють, що Захід більше не піддається регулярним ядерним погрозам Володимира Путіна — їхня ефективність зменшується, а "червоні лінії" Москви постійно порушуються.

Про це The Washington Post розповіли російські урядовці.

За їхніми словами, Путін тепер шукає “тоншу і обмежену відповідь” на дозвіл Заходу Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів по території Росії.

“Ядерних загроз побільшало. Імунітет до таких заяв уже виробився і вони нікого не лякають”, – констатував російський чиновник.

Російський учений, який має тісні зв’язки з високопоставленими дипломатами, погодився з цим, назвавши ядерний варіант найменш можливим зі всіх сценаріїв, “бо він справді призведе до невдоволення серед партнерів Росії на глобальному Півдні, а також тому, що з військової точки зору він явно не дуже ефективний”.

“Усі ці обговорення ядерного порога перебільшують загрозу такого типу ескалації та недооцінюють можливість альтернативних варіантів. Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру… можна знайти безліч вразливих точок”, – додав він.

За словами засновниці французької політичної консалтингової компанії R-Politik Тетяни Станової, Путін вивчає низку варіантів, щоб стримати західну підтримку України та спробувати провести свої “червоні лінії”.

“Є варіанти, які він не хоче задіяти, а є варіанти, які він готовий розглянути сьогодні”, – сказала вона, і він вважає ядерну зброю «найгіршим варіантом для всіх, включаючи його самого».

Вона вважає, що ядерна відповідь або прямий напад на територію НАТО розглядатимуться лише в тому випадку, якщо “Путін відчує, що існує загроза існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він буде вважати, що немає іншого виходу”.

Професор військових досліджень у Королівському коледжі в Лондоні Лоуренс Фрідман вважає, що Росія могла б обрати як відповідь диверсійні операції проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де її участь буде важко довести. Вона також могла б звернутися до проксі-груп, які вже борються із західними інтересами, наприклад, до хуситів у Ємені, які атакували кораблі у червоному морі.

Фрідман також зазначив, що ядерні погрози Путіна були навмисно двозначними, щоб посилити їхнє почуття небезпеки:

“Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить конкретно про те, що збирається зробити. Він дозволяє нам робити власні інтерпретації, і люди інтерпретують найгірше”.