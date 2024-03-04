Китай і Туреччина продовжують просувати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, які Кремль використовує для подальших власних інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Як наголошують аналітики ІSW, російські офіційні особи продовжують безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією і Україною, попри численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Москва не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Києвом.

«ISW продовжує вважати, що будь-які заяви Росії про те, що вона зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є, дуже ймовірно, спробами вдавати зацікавленість, щоб спонукати Захід піти на поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності й покласти тягар переговорів на Україну й Захід», – йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін і спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в Москві 2 березня, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією і Україною.

Галузін і Лі зазначили, що обговорення врегулювання в Україні «неможливе» без участі Росії і без «врахування інтересів Росії у сфері безпеки». Вони зазначили, що західні та українські «ультиматуми» і «діалогові формати» лише «шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити його основою».

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час Анталійського дипломатичного форуму 3 березня, що Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні «розпочнуться найближчим часом», і що Туреччина вважає, що «обидві сторони досягли межі» того, чого вони можуть досягти військовими засобами.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський не вірить у те, що переговори з Путіним можуть принести мир, але вірить, що можна запропонувати йому майданчик, де той визнає свою помилку і свій програш.