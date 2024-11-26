Росія висловила різку критику на адресу Заходу через розмови про можливу передачу Україні ядерної зброї.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков зауважив, що ці заяви базуються на анонімних джерелах, і ті, хто поширює подібні ідеї, “не мають жодної частки відповідальності”. Він закликав Захід серйозніше ставитися до позиції російського президента Володимира Путіна.

“Пєсков заявив, що коментарі з цього приводу ґрунтуються лише на анонімних джерелах, а ті, хто їх висловлює, не відчувають ані крихти відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня The New York Times опублікувало інформацію про те, що неназвані західні чиновники нібито пропонували ідею передачі Україні ядерної зброї. Однак ця пропозиція викликала занепокоєння через можливі серйозні наслідки.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зазначив, що в разі постачання ядерної зброї Україні Росія може розцінити цей крок як акт агресії проти себе. У відповідь Москва залишає за собою право на ядерну відповідь.

Заяви російських чиновників є реакцією на чутки, поширені в західних ЗМІ. Кремль використав ситуацію для підсилення риторики проти країн, що підтримують Україну в умовах війни.