Як передає російське інформагентство ТАСС

У Кремлі підтвердили, що масований ракетний удар по Україні, здійснений у ніч на 6 червня, є відповіддю на спецоперацію Служби безпеки України під назвою “Павутина”. Під час цієї операції було уражено літаки Повітряно-космічних сил Росії на кількох військових аеродромах. Про це на брифінгу повідомив речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, згідно з інформацією російського агентства ТАСС.

“Нічний масований удар РФ по військових цілях в Україні – це відповідь на терористичні акти київського режиму.” – Дмитро Пєсков

Пєсков також зазначив, що всі дії російської армії в контексті війни з Україною є реакцією на дії Києва. Він прокоментував висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв конфлікт між Росією та Україною з “дітьми, які б’ються в парку”, підкресливши, що Кремль не погоджується з таким порівнянням.

“Я не думаю. Тут, безумовно, може бути свій погляд у президента США. Для нас це екзистенційне питання, це питання наших національних інтересів, це питання нашої безпеки, майбутнього нашого і наших дітей, майбутнього нашої країни. Саме тому проводиться СВО – після того, як були вичерпані всі можливості врегулювання проблем політико-дипломатичними засобами.” – Дмитро Пєсков

У ніч на 6 червня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи ракети різних типів та ударні безпілотники. Загалом було запущено 452 повітряні цілі, з яких українська протиповітряна оборона змогла збити 199 дронів і 36 ракет. Внаслідок цієї атаки в кількох регіонах України зафіксовано загиблих, поранених та значні руйнування.

Спецоперація СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії. Дрони СБУ вразили цілі на чотирьох військових аеродромах РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що вартість знищеної авіатехніки може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розташованих на основних аеродромах Росії. Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території РФ дрони ховали під дахами цих будиночків, які розміщували на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривали, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.