Кремль сумнівається у швидкій тристоронній зустрічі лідерів Росії, США та України

Про це на брифінгу журналістам сказав прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Білого дому про відкритість американського президента Дональда Трампа до такого формату переговорів, російське інформагентство “Интерфакс”

У Кремлі висловили сумніви щодо можливості тристоронньої зустрічі лідерів Росії, США та України – Володимира Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського – у найближчому майбутньому. Про це на брифінгу для журналістів повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Білого дому про готовність американського президента до такого формату переговорів, як передає російське інформагентство “Интерфакс”.

“Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Тому що Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні. Тому Путін підтримує ці контакти.” – Дмитро Пєсков

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп не відкидає можливості участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії для обговорення шляхів завершення війни.

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини. Ці перемовини тривали понад годину, і за їх підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Він зазначив, що деталі будуть оприлюднені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть “скоординувати” свої подальші дії. Умєров також запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Проте, за словами першого заступника міністра закордонних справ України та члена української делегації Сергія Кислиці, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.