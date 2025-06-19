Пєсков про зустріч Путіна і Трампа: поки немає сенсу

Про це повідомляє ТАСС

Дмитро Пєсков, речник Кремля, висловив думку, що наразі немає сенсу організовувати зустріч між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом, оскільки ще не завершена “домашня робота” щодо усунення подразників у двосторонніх відносинах. Цю інформацію повідомило агентство ТАСС.

Пєсков підкреслив, що процес роботи над усуненням “подразників” тільки розпочався, і на даний момент їх ще не вдалося ліквідувати.

14 червня відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом, а до цього вони спілкувалися 4 червня. Під час останньої розмови Путін зазначив, що Росія “має відповісти” на спецоперацію СБУ “Павутина”, в результаті якої Україна знищила 41 літак РФ.

28 травня Трамп висловив готовність зустрітися з Зеленським та Путіним в рамках можливих переговорів про припинення вогню в Україні. Український президент також підтвердив свою готовність до зустрічі на рівні лідерів трьох країн.

Ситуація залишається напруженою, і обидві сторони поки не готові до особистих переговорів, поки не будуть усунуті основні розбіжності.