Кремль відкидає участь Ватикану у мирних переговорах щодо України

Про це пише Bloomberg.

Кремль не виявляє інтересу до залучення Ватикану в мирні переговори щодо війни в Україні. Це стало відомо з повідомлень агентства Bloomberg.

Лідери США та Європи сподіваються на Ватикан як на можливого посередника у переговорах між Росією та Україною. Ця тема стала особливо актуальною після заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який зазначив, що Папа Римський Лев XIV виявив бажання взяти участь у цій ініціативі. Проте Кремль не демонструє особливого ентузіазму щодо цієї пропозиції.

Згідно з інформацією, отриманою Bloomberg, російські чиновники не планують, що президент Володимир Путін відвідає Ватикан або інше місце для переговорів. Натомість вони зосереджені на технічних переговорах, які розпочалися минулого тижня в Стамбулі, і сподіваються на їх відновлення саме в цьому місті.

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що наразі немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані. Водночас європейські чиновники повідомляють, що обговорення можливості Ватикану як потенційного посередника тривають. Якщо Росія погодиться, переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

Офіційні особи США підтримують зв’язок з українською стороною, щоб забезпечити проведення переговорів, а також намагаються запобігти участі в них представників жорсткої лінії, зокрема помічника Путіна Володимира Мединського, який очолював московську делегацію в Стамбулі.

Інтерес до взаємодії з Папою Римським зріс після двогодинної телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка не призвела до зобов’язань Росії щодо припинення вогню. Трамп закликав обидві сторони негайно розпочати переговори про мир і заявив, що готовий відступити, якщо не буде прогресу.

Політичний консультант Сергій Марков, близький до Кремля, зазначив, що Путін не поїде до Італії через її членство в НАТО та питання безпеки. Росія не вважає Ватикан нейтральною стороною у конфлікті, що ускладнює можливість проведення переговорів там.

Ситуацію також ускладнюють напружені відносини між Римсько-католицькою церквою та Російською православною церквою, яку очолює патріарх Кирил, що підтримує Путіна і війну в Україні. Російська церква виступає проти участі Ватикану у мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником.

Італія, як підписант Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, була б зобов’язана затримати президента РФ у разі його приїзду до Риму.

Навіть якщо всі ці перешкоди будуть подолані, переговори залишаються далекими від укладання угоди, яка вимагала б зустрічі на найвищому рівні за участю Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського. Путін і Трамп не обговорювали можливість такого саміту під час останньої телефонної розмови.

Ватикан вже неодноразово допомагав у врегулюванні міжнародних конфліктів, зокрема сприяв нормалізації відносин між США і Кубою у 2014 році, а також у вирішенні територіального спору між Чилі та Аргентиною у 1978 році. Також Ватикан брав участь у спробах досягти миру між Ізраїлем і палестинцями.

Головний дипломат Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін повідомив, що Папа Римський Лев XIV готовий запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією після того, як саміт у Стамбулі не зумів зібрати разом Зеленського і Путіна.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила готовність Святого Отця прийняти наступний раунд переговорів у Ватикані під час телефонної розмови з Папою.