Кремль про призупинення США постачання озброєнь Україні: наслідки для війни

Як повідомляє російське інформагентство ТАСС

Кремль відреагував на рішення Сполучених Штатів призупинити постачання озброєнь Україні, стверджуючи, що це може наблизити кінець війни, яку Росія веде проти України. Про це повідомив речник президента РФ Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, у коментарі для російського інформаційного агентства ТАСС.

“Чим менше зброї постачається Україні, тим ближче закінчення спеціальної військової операції (так влада РФ називає повномасштабну війну проти України – ред.)” – Дмитро Пєсков

Прессекретар Кремля також зазначив, що наразі не визначені терміни для проведення третього раунду переговорів щодо мирного врегулювання між Росією та Україною.

Раніше в Білому домі повідомили про призупинення частини поставок ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка або зволікання з підтримкою оборонних можливостей України з боку Вашингтона лише заохочуватиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. У МЗС також зазначили, що Київ і Вашингтон на всіх рівнях ведуть консультації щодо відновлення постачань озброєнь та шукають взаємовигідні рішення.

У Міністерстві оборони України додали, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США не надходило. Вони уточнили, що спираються на фактичні дані та перевіряють деталі.

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву ще не надавалася, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.