Незаконні вибори губернатора в окупованому Севастополі: онлайн-голосування та критика

Голосувати жителям окупованого міста пропонують протягом три дні — 12, 13 та 14 вересня, зокрема в онлайн-режимі, повідомляє РІА “Новості Крим”

Кремлівська влада розпочала підготовку до проведення незаконних виборів губернатора в тимчасово окупованому Севастополі. Передвиборча кампанія стартувала 13 червня, а голосування заплановане на 14 вересня. Мешканцям міста пропонують можливість голосувати протягом трьох днів – 12, 13 та 14 вересня, включаючи онлайн-формат, про що повідомляє РІА “Новости Крым”.

Експерти Центру національного спротиву вважають ці вибори “фарсом” і підкреслюють, що участь у них є незаконною, а організаторів обов’язково притягнуть до відповідальності.

“Росія запускає новий етап фарсу під назвою ‘вибори’ на тимчасово окупованих територіях – цього разу з електронним голосуванням, зокрема в Севастополі. Минулого року там уже ‘голосували’ онлайн: майже 18 тисяч ‘виборців’, чиї голоси бачили лише фсбешні сервери.” – Центр національного спротиву

На даний момент окупаційним губернатором Севастополя є Михайло Развозжаєв, якого “обрали” на незаконному голосуванні у 2020 році. У лютому 2025 року його кандидатуру на нові вибори затвердив Володимир Путін.

Суперником Развозжаєва на цих псевдовиборах стане депутат Державної Думи Росії Дмитро Бєлік.