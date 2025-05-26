Пєсков про скасування обмежень на далекобійну зброю Україні

Про це повідомляють РИА Новости

Дмитро Пєсков, речник Кремля, висловив занепокоєння щодо намірів європейських країн зняти обмеження на постачання далекобійної зброї Україні, назвавши це «досить небезпечним» кроком. Цю інформацію поширили новинні агентства.

Пєсков зазначив, що такі дії суперечать зусиллям Росії, спрямованим на політичне врегулювання конфлікту. Він підкреслив, що якщо ці рішення дійсно реалізуються, то вони абсолютно не відповідають прагненням до мирного вирішення ситуації та зусиллям, які наразі докладаються для досягнення цього.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі, організованому німецьким телеканалом WDR, оголосив, що Німеччина, Франція, Велика Британія та США більше не планують обмежувати постачання далекобійної зброї Україні.

«Тепер немає жодних обмежень на дальність зброї, яку ми постачаємо Україні – це стосується як Великої Британії, так і Франції, а також нашої країни та США. Це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових цілях у Росії», – підкреслив канцлер Німеччини.

Раніше Україні було заборонено здійснювати подібні дії, за винятком окремих випадків, але тепер ця можливість стала реальністю, зазначив Мерц.