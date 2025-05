Кріс Браун, популярний американський співак, був затриманий у Лондоні за підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень. Ця подія пов’язана з нападом, що стався у лютому 2023 року, про що повідомили представники британських правоохоронних органів.

Згідно з інформацією, наданою Лондонською столичною поліцією та Службою королівської прокуратури (CPS), Браун буде доставлений до магістратського суду в п’ятницю, 16 травня.

Інцидент, який став причиною затримання, відбувся 19 лютого 2023 року в одному з клубів на площі Гановер у центрі Лондона.

Як повідомляє видання The Sun, 36-річного співака затримали в готелі в Манчестері за підозрою у нападі на музичного продюсера в клубі Tape у Лондоні.

Кріс Браун відомий своїми хітами у жанрі R&B, такими як Loyal, Run It та Under the Influence. У наступному місяці він планує розпочати світовий тур, в рамках якого заплановані концерти, зокрема, в Манчестері.