Крістьян Чех встановив рекорд стадіону в Загребі – 72.34 метри

Як повідомляє Суспільне.

На престижному етапі Континентального туру в Загребі словенський метальник диска Крістьян Чех вразив усіх, встановивши новий рекорд стадіону. Його вражаючий результат – 72.34 метри – дозволив йому випередити найближчого суперника більш ніж на 7.5 метра.

У змаганнях, що проходили в Хорватії, взяли участь вісім провідних легкоатлетів, серед яких чемпіон світу 2022 року Крістьян Чех, а також призери Кубків Європи Мартинас Алекна, Марек Барта та Янош Гусак. Срібну медаль здобула Аліна Фірфіріка з результатом 64.80 метра, а бронзу отримав Марек Барта, метнувши диск на 63.08 метра.

Результат Чеха не лише став новим рекордом стадіону “Младость” у Загребі, але й особистим досягненням спортсмена, який поліпшив свій попередній рекорд на 48 сантиметрів. Раніше рекорд стадіону належав шведу Даніелю Столю і становив 68.87 метра.

Цей показник є найкращим на європейських змаганнях за останні 19 років. Востаннє подібний результат було зафіксовано у 2006 році, коли Герд Кантер метнув диск на 73.38 метра. Світовий рекорд, який належить литовцю Миколасу Алекну, становить 75.56 метра і був встановлений у квітні 2025 року.

Змагання в Загребі стали для Чеха вже третім у сезоні 2025 року, і на всіх він піднімався на подіум. Спортсмен висловив задоволення своїм виступом та оновленням особистого рекорду, а також розповів про підготовку до чемпіонату світу в Токіо, який відбудеться через чотири місяці.

Крістьян Чех також є учасником Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де посів четверте місце з результатом 68.41 метра. Він планує взяти реванш на наступній Олімпіаді в Лос-Анджелесі 2028 року, визнаючи, що четверте місце стало для нього розчаруванням через близькість до медалі.

Перемогу Чеха з великим відривом прокоментував бронзовий призер турніру Марек Барта, який назвав результат спортсмена «неочікуваним» навіть для самого Чеха. Барта підкреслив, що Чех перебуває у відмінній формі, і його виступ став сюрпризом для всіх учасників змагань.

«Ці 72 метри від Чеха – ми дивилися, як це взагалі можливо. Здається, ніхто, навіть він сам, не очікував такого результату. Окрім Чеха, ніхто з нас не показав нічого надзвичайного, тому я радий своєму третьому місцю. У мене були деякі проблеми з технікою, але це був хороший крок вперед, і я відчуваю, що маю багато можливостей для покращення», – поділився Барта.