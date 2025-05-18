Станіславська громада на Херсонщині щодня піддається обстрілам з боку російських військ. У самому Станіславі електропостачання та газопостачання функціонують лише частково, а воду подають раз на тиждень. Місцеві жителі покладають останні надії на евакуацію, про що розповів начальник Станіславської селищної військової адміністрації Олександр Бабуцький.

За його словами, ситуація в громаді залишається критичною. Нещодавно внаслідок дронової атаки було пошкоджено два місцевих магазини, що ускладнило можливість жителів придбати необхідні товари. “Це були останні заклади, де люди могли щось купити. Тепер нам залишається лише евакуація”, – зазначив він.

Евакуацію мешканців громади здійснюють рятувальники, представники громадської організації ДЖЕМ та благодійної організації Save Ukraine. Однак, ситуація ускладнюється постійними обстрілами. Російська армія активно використовує безпілотники з тепловізійними камерами, які скидають вибухівку на евакуаційні автомобілі.

Бабуцький також повідомив, що з початку року в громаді загинуло четверо людей, а 53 отримали поранення внаслідок дронових атак. “Раніше люди могли відпочити до восьмої години ранку, але тепер дрони не дають спокою. Вони ще й дистанційно мінують територію, що призводить до травмування людей”, – додав він.

На території громади залишаються близько 60 дітей. Керівник СВА планує звернутися до правоохоронців, щоб вплинути на батьків і забезпечити евакуацію дітей з небезпечних населених пунктів. Загалом у Станіславській громаді залишилося близько 1500 жителів.

Бабуцький також зазначив, що гуманітарна допомога не роздається через відсутність броньованого транспорту, що ускладнює підвезення пального для генераторів. Амбулаторія сімейної медицини не працює, а екстрена допомога не може приїхати через небезпеку, пов’язану з дронами. “У нас вже згоріло дві автівки “швидкої”. З медикаментами ситуація критична. Частково допомагають волонтери, але цього недостатньо. Люди фактично не мають доступу до жодного виду допомоги”, – підсумував він.

Раніше Бабуцький повідомляв про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок щоденних атак російських військ на Станіславську громаду.