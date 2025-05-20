Кросовери — одні з найпопулярніших машин для сімейних поїздок та бізнесу. Вони відрізняються підвищеним кліренсом, як у позашляховиків, мають 5-7 місць та підходять для перевезення невеликих вантажів. Добре їздять асфальтом та незначним бездоріжжям. Цей тип автомобілів універсальний та недорогий, а обрати кросовер можна серед великої кількості моделей від топових виробників.

Аналіз популярності моделей

В рейтинг найкращих моделей кросоверів постійно потрапляють недорогі Renault Duster та Honda M-NV. Проте, обираючи новий кросовер, українці звертають увагу не лише на вартість. Ключовими параметрами є витрати палива, технічні інновації, об’єм салону та багажника. Водії віддають перевагу гарно керованим та динамічним авто:

компактним Volvo XC40;

стильним Mazda CX-50.

Ці кросовери ідеальні для робочих поїздок, мають привабливе оздоблення салону та продуманий екстер’єр. Моделі обладнані сучасними системами безпеки.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів в Україні

Пропонуємо добірку з 10 найкращих кросоверів. Їх українські водії обирають найчастіше. Вони ідеальні для того, щоб їздити щодня на роботу, завезти дитину до басейну або вирушити у подорож веселою компанією.

1. Honda M-NV

Перше місце посідає недорога простора Хонда M-NV. Це зручний кросовер на кожен день, економічний, елегантний та стильний.

2. Mazda CX-50

Mazda CX-50 — динаміка та місткість. Нове авто цієї моделі може стати відмінним робочим авто або подарунком. Це витривалий автомобіль з сучасним дизайном та комфортним салоном.

3. Toyota RAV4

Цей кросовер є справжнім символом стабільності та надійності. За кермом Toyota RAV4 можна відмінно почувати себе на трасі та у місті. Приваблива та стильна модель має сучасні системи безпеки — адаптивний круїз-контроль, система утримання в смузі, автоматичне екстрене гальмування та моніторинг сліпих зон.

4. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander — надійний сімейний кросовер. Він простий в обслуговуванні, передбачуваний та легко керований. Підійде як водію з досвідом, так і новачку.

5. Hyundai Tucson

Компактний кросовер оснащений найсучаснішими технологіями. Має надійний силовий агрегат та адекватні для позашляховика витрати палива.

6. Volvo XC40

Машина з практичним містким салоном має потужну гібридну силову установку. Це динамічний кросовер, проте витрата палива в нього не висока.

7. Kia Sportage

Цей легкий позашляховик поєднує яскраву зовнішність, функціональність і зручність. Kia Sportage оснащена сучасним мультимедійним дисплеєм та приємним на дотик рульовим колесом D-подібної форми. Завдяки гарній прохідності підходить як для міських доріг, так і для легкого бездоріжжя.

8. Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX — кросовер з витривалим двигуном та м’якою підвіскою. Гарно тримає трасу під час руху, ощадливо витрачає паливо.

9. Renault Duster

Популярний просторий кросовер з великим багажником. На ньому й на роботу можна щодня їздити, й на природу відправитися. Ідеальний для міста та заміських поїздок.

10. Mercedes-Benz GLB

Кросовери від Мерседес — це надійність, спортивність та технологічність. Виразні елементи дизайну в Mercedes-Benz GLB поєднанні з потужним двигуном. Візуально це авто виглядає компактним. Проте виявляється достатньо містким для поїздок усією сім’єю або великою компанією.

Обираючи нове авто в Україні, безумовно варто звернути увагу на кросовери. Ці автомобілі ідеально підходять для українських доріг. Завдяки збільшеному кліренсу вони не бояться вибоїн та ям, долають бездоріжжя та добре поводять себе на засніжених дорогах. Це відмінні машини для будь-яких задач — стильні та практичні, без зайвих деталей та з економними витратами палива.