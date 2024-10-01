Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич заявляє, що його соцмережі піддаються атакам щоразу після того, як він висвітлює порушення справи проти генерала Юрія Содоля.

Про це сам Богдан Кротевич повідомив у своїх соцмережах.

“Вдруге намагаються ломанути моє тг після висвітлення рішення суду”, – написав він.

Йдеться про те, що вчора, 30 вересня, Київський апеляційний суд зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, на якого скаржився Богдан Кротевич. Згідно з новою ухвалою, ДБР має розпочати розслідування недбалого ставлення до військової служби.

Нагадаємо, що у червні Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала Содоля.

Згодом видання Washington Post отримало скаргу Кротевича, в якій він звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя. У відповідь на суспільний резонанс президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

За інформацією ЗМІ, ДБР мало перевірити дії Содоля у справі про прорив кордону в Харківській області, де слідство оцінювало дії військового командування ОСУВ «Хортиця» під час оборонних операцій.

27 червня Кротевич отримав відповідь від ДБР, в якій йому повідомили, що його заява проти Содоля буде додана до справи про прорив окупантів через кордон на Харківщині.