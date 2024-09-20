МЗС України заявило, що територіальна цілісність країни "ніколи не була і не може бути" темою для обговорень або компромісів. Такий коментар з'явився у відповідь на пропозицію польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського передати Крим під управління ООН для проведення "чесного референдуму".

Про це йдеться на сайті МЗС України.

У відомстві наголосили, що “Крим — це Україна і крапка”, і на цьому боці “Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право”.

Також у МЗС зазначили, що “очікують подальшої рішучої підтримки партнерів”, щоб примусити Росію вивести свої війська з усієї суверенної території України, а також притягнути її до відповідальності за скоєні злочини.

“Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права”, — наголосили у відомстві.

Крім того, нагадали про “формулу миру” президента України Володимира Зеленського як “єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі”.