5 листопада 2024 року київське ДБР зареєструвало три кримінальні справи проти військовослужбовця Віталія Шабуніна. У заявах журналіста Володимира Бойка зазначено, що Шабунін користувався підробленими документами та ухилявся від військової служби за допомогою посадовців НАЗК.

Про це Володимир Бойко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Бойко зазначив, що Шабунін, маючи підроблений військовий квиток, формально перебував у складі 207-го батальйону ТрО з лютого 2022 по листопад 2023 року. Звинувачений фіктивно обіймав посаду стрільця та розвідника, хоча фактично перебував у Києві.

За словами журналіста, протягом цього часу Шабунін отримував на банківську картку військові виплати, включаючи грошове забезпечення та “бойові” за нібито участь у бойових діях. Бойко також заявив, що Шабунін привласнив автомобіль, переданий волонтерами для потреб 207-го батальйону ТрО.

“Наказом Генерального штабу ЗСУ Шабуніна призначили бойовим медиком із присвоєнням звання молодшого сержанта, хоча він не складав військової присяги, не пройшов базової підготовки та не перебував у зоні бойових дій”, – наголосив Бойко.

Журналіст вважає це призначення незаконним і таким, що відбулося з порушенням вимог українського законодавства.

Бойко повідомив, що його адвокат Ростислав Кравець подав скаргу щодо порушень з боку Шабуніна ще в червні 2024 року. Однак, за його словами, слідство тривалий час блокувалося внаслідок вказівок Олега Татарова, одного з посадовців Офісу Президента, який, як стверджує Бойко, заборонив розслідування справи Шабуніна.

“Завдяки впливу Татарова, слідчі фактично ігнорували мої заяви, але ситуація змінилася після виборів у США. Тепер очікуємо на активні дії з боку ДБР”, – зазначає Бойко.

За словами журналіста, кримінальні провадження тепер розглядаються за фактами підробки військового квитка, сприяння ухиленню від військової служби з боку посадовців НАЗК та незаконного призначення Шабуніна бойовим медиком. Бойко сподівається на об’єктивне розслідування і прозорість у цій справі, зазначаючи, що справа є важливою для боротьби з корупцією та зловживанням владою серед посадовців і військовослужбовців.