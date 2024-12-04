Нацполіція України спільно із СБУ викрила злочинну діяльність угруповання, яке очолював 46-річний Армен Саркісян, відомий у кримінальних колах як "Армен Горлівський". Він перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року за причетність до вбивств у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Протягом останніх років Саркісян переховується на тимчасово окупованій території Донеччини, де активно співпрацює з російськими спецслужбами.

Слідчі встановили, що за завданням ФСБ у вересні 2022 року він створив збройне формування “АрБАТ” у Горлівці. До складу батальйону входять ув’язнені, раніше засуджені за тяжкі злочини, зокрема вбивства та розбої. Угруповання займалося не лише участю в бойових діях, а й захопленням бізнесів та залякуванням місцевого населення.

“”АрБАТ” спочатку воював на Торецькому напрямку, а згодом угруповання штурмувало інші позиції Сил безпеки та оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Окрім бойових дій, угруповання займалося забезпеченням російських військ необхідними матеріалами. Через підконтрольні фірми Саркісян організував постачання окупантам дронів, бронежилетів, тепловізорів та будівельних матеріалів для укріплення їхніх позицій.

На підставі зібраних доказів Саркісяну та його спільникам заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та пособництві державі-агресору (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Покарання за цими статтями передбачають до 15 років ув’язнення, позбавлення права займати певні посади та можливу конфіскацію майна.