Ситуація із забрудненням мазутними викидами кримських пляжів швидко посилюється через згаяний час і нетипово теплу зиму в Криму.

Про це пише “Крим.Реалії” із посиланням на коментар кримського краєзнавця та екскурсовода із Судака, який побажав не називати своє прізвище.

Отож, за його спостереженнями, останніми днями у Криму спостерігається масове забруднення пляжів мазутом. Однак окупаційна влада нічого не робить із нагальною проблемою, а натомість – відпочиває на “зимових канікулах”.

“Замість того, щоб кинути всі сили на розв’язання екокатастрофи після аварії танкерів з мазутом, кримська влада дружно пішла на майже двотижневі зимові вихідні, рясно постячи в соцмережах фото біля ялинок. А тим часом через теплий січень мазут став легшим, і море його стало активно викидати на пляжі”, – сказав екскурсовод.

За його словами, наразі жителі Керчі спостерігають величезні плями в морі від нафтопродуктів поблизу набережної. Не краща ситуація і на галькових пляжах ПБК (Південний берег Криму, – ред.).

“Навіть там, де візуально не видно забруднень, варто прогулятися пляжною галькою і на підошвах взуття з’являються сліди мазуту. Уявіть, яке влітку тут буде сморід! Як вилучати фракції мазуту з-під гальки, на це питання відповіді поки немає навіть експерти”, – зазначив кримський краєзнавець.

Також він наголосив, що у сезоні 2025 року “зійшлося два чинники, що каталізували негативний сценарій розвитку екокатастрофи – розгильдяйство влади та швидке прогрівання води через аномально теплий січень”.