Сучасний митець Чарлі Енгман використовує помилки генеративного мистецтва як джерело творчого пошуку, протиставляючи себе стереотипам про "культурну інтернет-спільноту".

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Чарлі Енгман поділився своїм есе для Art in America під назвою “Ви не ненавидите ШІ, ви ненавидите капіталізм”. У статті він пропонує переосмислити дебати навколо мистецтва ШІ.

У своїй статті Енгман зазначає, що більшість критики штучного інтелекту ґрунтується на ідеї, що він є похідним і краде ідеї у художників. Однак він стверджує, що ШІ лише відображає наші упередження та бажання, розкриваючи міфи про мистецький ринок і хибну ідею оригінальності.

“Коли ми дивимося на результати ШІ, ми бачимо наші спотворені образи та суспільні структури. Зображення ШІ це криві дзеркала нашої соціополітичної реальності, що відступає”, – пише Енгман.

Енгман переконаний, що дискусії про ШІ часто базуються на поверхневих знаннях.

“Багато хто не дав собі шансу заглибитися у це. Їхні уявлення про можливості ШІ формуються через обмежений досвід або відсутність глибокого дослідження”, – пише він.

У своєму новому альбомі “Cursed”, який буде презентовано на фотоярмарку в Парижі, Енгман показує зображення, що поєднують гумор і тривогу. Особливо вирізняються роботи з його матір’ю, яка є постійною музою.

“Те, як ШІ помиляється, допомагає мені наблизитися до того, що я хотів висловити”, – зазначає художник.

Незважаючи на те, що зображення можуть виглядати подібно до звичних робіт ШІ, Енгману вдалося створити щось унікальне, далеке від шаблонного сприйняття генеративного мистецтва.

На відміну від своєї статті, альбом “Cursed” не має пояснювальних текстів. Енгман хотів уникнути зосередження на технологічних аспектах і зосередився на візуальних якостях, які ШІ може підкреслити.

Видання книги стало своєрідним символом радикального зсуву в мистецтві, де ШІ використовується як інструмент для створення унікальних зображень. Зазначається, що книга сама по собі є мистецтвом і буде оцінена саме як художній твір.