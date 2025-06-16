В Кривому Розі викрито масштабну схему розтрати державного майна під час воєнного стану

За даними Нацполіція

У Кривому Розі виявили значну схему розтрати державного майна під час воєнного стану, внаслідок чого без гарячої води залишилася майже половина міста – понад 250 тисяч мешканців, а також десятки підприємств і закладів критичної інфраструктури. Загальна сума збитків становить близько 30 мільйонів гривень. У цій справі підозрюють десятьох колишніх працівників теплоенергетичного підприємства.

Згідно з інформацією Національної поліції, зловмисники, прикриваючись переміщенням комунального обладнання для його збереження, вивезли понад 1140 водонагрівачів з пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства.

“У нічний час, із залученням маніпуляторів та кисневих балонів для різки металу, працівники – учасники організації – демонтували з обладнання латунні трубки, які містили кольорові метали. Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами, зокрема одягом, і повертали на місце, імітуючи їхній робочий стан. При інвентаризаціях обладнання фіксувалось як повністю справне.” – Нацполіція України

Демонтовані трубки підозрювані продавали на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та радіаційного контролю. Отримані кошти розподіляли між учасниками організації.

Як повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, загальна вага вирізаних латунних трубок перевищує шість тонн. Сума збитків становить близько 30 мільйонів гривень, тоді як фактична вартість обладнання, яке було виведене з ладу, оцінюється у 300 мільйонів гривень.

“Наразі поліцейські задокументували понад 65 епізодів злочинної діяльності. В ході обшуків вилучили мобільні телефони та інші докази. Вісьмох активних учасників злочинної організації разом з організаторами затримано. Двоє їх пособників перебувають за кордоном, їх буде оголошено в міжнародний розшук.” – Нацполіція України

Усім десятьом експрацівникам теплоенергетичного підприємства повідомлено про підозру в створенні та участі в злочинній організації (частина 3 статті 255 Кримінального Кодексу України) та організації розтрати державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (частина 3 статті 27, частина 4 статті 28, частина 5 статті 191 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для зловмисників.