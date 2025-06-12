Трагедія в Кривому Розі: історія Анастасії Головко та її брата після ракетного удару

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 квітня в Кривому Розі сталася трагедія: балістична ракета армії РФ влучила у житловий район, забравши життя 20 людей, серед яких була мати Анастасії Головко. Її восьмирічний брат Матвій отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив руку. Повернувшись на місце трагедії, Анастасія поділилася спогадами про той день, порятунок брата та його теперішній стан.

“Мами немає. Вона лежить з розплющеними очима і на небо дивиться”

Того вечора Анастасія разом із сином, матір’ю та братом Матвієм відпочивали на дитячому майданчику, коли сталася атака. За словами Анастасії, саме випадковість врятувала її та сина – дитина захотіла повернутися додому.

“Ми із мамою сиділи на лавці. Було багато дітей. І щойно ми спустилися вниз, ближче як йти на подвір’я, стався вибух” – Анастасія, Суспільне Дніпро

Після вибуху Анастасія намагалася зв’язатися з матір’ю, але безуспішно. Вона зателефонувала батькові, просячи його поспішити до місця трагедії.

“А він каже: ‘Настя, мами немає. Я до неї підбіг, а вона лежить з розплющеними очима і на небо дивиться’. Я коли вже побачила перші кадри… Мама лежала. І я кажу: ‘Це її ноги, взуття, джинси, курточка'” – Анастасія

Анастасія вважає, що її мати, прикривши молодшого брата, врятувала його життя.

“Стався вибух, воно розлетілося трьома уламками їй: в живіт, в бік і нижні кінцівки. А Матвій, вона виходить як прикрила його собою. У неї все з лівого боку, і ліва сторона у Матвія рука” – донька загиблої

Матвія забрала з місця події колега матері. Медики надали йому першу допомогу та доправили до лікарні.

“Забрала швидко його, бо в нього вся рука й всі кросівки в крові. Вона одразу зрозуміла, що щось не те. Забрала його швидко у під’їзд, там надали йому допомогу, наклали турнікет парамедики, й відвезла його поліція до лікарні” – Анастасія Головко

Операція тривала понад дві години. Рука хлопчика була сильно пошкоджена, і він втратив багато крові.

“Мені в лікарні так віддали у сміттєвому мішку речі всі, куртку порізану. Кажуть: ‘Ми його різали, бо ми не могли нічого зняти, бо на тканинах висіла рука’. Лікарі сказали: ‘Або ми рятуємо дитину, або рятуємо руку'” – Анастасія

Найскладніше було знайти слова, щоб пояснити Матвію, що сталося з їхньою матір’ю та його рукою.

“І він такий каже мені: ‘Настя, скажеш мамі, я мужньо все-все терпів. Мужньо’. Я говорю: ‘Так трапилося, що наша мама загинула’. І знаєте, він не плакав. Він просто обіймав, і каже: ‘Я тебе кохаю’. Коли почали його вже переводити в палату, відкрили його. Він такий: ‘Ой, а де моя ручка?’. Тато такий: ‘Так треба, я потім тобі все поясню’. І він трохи закрився в собі” – Анастасія

Зараз Матвій перебуває в реабілітаційному центрі у Львові, де готують до протезування. Хлопчик часто згадує свою матір, а Анастасія намагається підтримувати його, знаходячи потрібні слова.

Ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У Кривому Розі 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним “Іскандером”. Загинули 18 людей, серед яких дев’ятеро дітей. Понад 70 містян отримали поранення.

Внаслідок атаки у місті було пошкоджено майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан та понад 30 транспортних засобів.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

Авторка – Віолетта Терещенко.