Відновлення водо- та тепломереж у Кривому Розі після підриву Каховської ГЕС

Про це у своєму Telegram-каналі Олександра Вілкула.

У Кривому Розі триває реалізація важливих проєктів, спрямованих на покращення систем водо- та теплопостачання, після підриву Каховської ГЕС російськими військами у 2023 році. Цього року заплановано замінити та відновити 60 км тепломереж і 47 км водогонів, які належать місцевим комунальним підприємствам. Про це повідомив Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста, у своєму Telegram-каналі.

Вілкул зазначив, що на мікрорайоні Інгулець вже введено в експлуатацію 5,4 км магістрального водогону. Також тривають роботи на 5-му Зарічному, де реалізується 17 окремих об’єктів загальною протяжністю 4,34 км.

“Перший – магістральний водогін на Терни – 21 км поліетиленових труб великого діаметру 630 мм. Цей водогін – єдине джерело водопостачання для жителів мікрорайону Даманський, селища Веселі Терни, селищ Сергіївка, Шевченко, Орджонікідзе, а також Північного ГЗК. Від нього також живляться три великі котельні. Другий – на мікрорайоні Північного ГЗК – це 3 км труб водопостачання. Третій – села Тернівського району – це ще 12 км труб”, – написав Вілкул.

Крім того, планується заміна внутрішньо-квартальних ділянок водопровідних мереж на мікрорайоні Даманський, що охоплює 8,6 км та 23 окремі об’єкти.

У Тернівському районі також зводять нову сучасну блочно-модульну котельню потужністю 1 МВт, обладнану італійськими котлами. Загалом у планах – заміна 60 км теплотрас, з яких 39,7 км підлягають поточному ремонту, 17,7 км – реконструкції великих магістральних та внутрішньо-квартальних мереж, а 2,3 км – капітальному ремонту.