Суд у Кривому Розі через постачання неякісних спальних мішків війську

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань

У Кривому Розі розпочався судовий процес проти керівника підприємства, яке у 2023 році постачало військовій частині 20 тисяч спальних мішків неналежної якості. Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань станом на 28 травня.

Загальна вартість поставлених спальних мішків становила 30 мільйонів гривень. Проте, проведена експертиза виявила, що продукція не відповідала технічним вимогам і не могла бути використана за призначенням. Зокрема, склад тканини не відповідав заявленим характеристикам, а також у спальниках не було обов’язкових елементів, таких як флісова підкладка та спеціальна тканина, що не пропускає повітря.

Директору підприємства висунуто підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах відповідно до частини 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з можливістю конфіскації майна.

Військова частина подала до суду позов про відшкодування штрафних санкцій на суму 6 мільйонів гривень, а також вимогу заміни неналежних спальних мішків на якісні. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Станом на 28 травня Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування, а обвинувальний акт вже направлено до суду для подальшого розгляду.