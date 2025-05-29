Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Видавництво “КСД” висловило свою позицію у відповідь на критику, що виникла після анонсу про публікацію книги американської авторки Софі Ларк, яка має проросійські погляди. 27 травня було оголошено про переклад роману “Брутальний принц”, що є першою частиною саги “Жорстоке право народження”, яка здобула популярність серед читачів за кордоном.

Ця книга, яка отримала оцінку 3.75 на платформі GoodReads і має близько 120 тисяч читачів, розповідає про складні стосунки між спадкоємцем ірландської мафії Каллумом Ґріффіном та донькою італійського мафіозі Аїдою Ґалло. Сюжет наповнений популярними тропами, такими як “від ворогів до закоханих” та “шлюб за домовленістю”, а також містить чорно-білі ілюстрації.

Після анонсу українські книжкові блогери висловили занепокоєння щодо проросійських настроїв авторки. Софі Ларк відома серією творів про російську мафію, де романтизується російське життя, а також згадками Криму як частини Росії. Її творчість включає книги про російську династію Романових і містичні історії про Григорія Распутіна, а також роман “Монарх”, в якому українські реалії подаються в негативному світлі.

Критики також звернули увагу на расистські висловлювання в книзі “Sparrow and Vine”, що призвело до розірвання співпраці з авторкою кількох компаній. Видавництво “КСД” повідомило, що придбало права на “Брутального принца” ще на початку 2024 року, орієнтуючись на рейтинг і популярність книги.

У своєму коментарі “КСД” зазначили, що часто купують права на книги на ранніх етапах, коли фінальний текст ще не готовий, тому не можуть повністю контролювати зміни у поглядах автора чи сюжеті. Видавництво підкреслило, що не є експертами в цензуруванні і не може робити це основою своєї діяльності.

На даний момент “КСД” звернулося до Софі Ларк за роз’ясненнями щодо її позиції і чекає на відповідь. Старт продажів “Брутального принца” не скасовано. Видавництво наголошує на своїй проукраїнській позиції і запевняє, що не поділяє інших поглядів, якщо вони відрізняються від офіційної позиції.