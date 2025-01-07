Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Умєрова, Олександр Кубраков має значний досвід на керівних посадах, зокрема як віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та керівник “Укравтодору”. Це допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.
Міністр переконаний, що досвід нового радника сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню обороноздатності країни.
Що відомо про Кубракова
Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури із 1 грудня 2022 року. Його було звільнено з посади 9 травня 2024 року.
У постанові йдеться, що звільнили Кубракова із займаної посади з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.
Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кубракова звільнили через конфлікт з Офісом Президента.
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