Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про призначення Олександра Кубракова радником на громадських засадах.

Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, Олександр Кубраков має значний досвід на керівних посадах, зокрема як віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та керівник “Укравтодору”. Це допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

Міністр переконаний, що досвід нового радника сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню обороноздатності країни.

Що відомо про Кубракова

Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури із 1 грудня 2022 року. Його було звільнено з посади 9 травня 2024 року.

У постанові йдеться, що звільнили Кубракова із займаної посади з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кубракова звільнили через конфлікт з Офісом Президента.