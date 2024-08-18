Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький запевнив, що магістальна мережа України здатна передавати необхідні обсяги електроенергії до будь-якого регіону, а наявний дефіцит в енергосистемі зумовлений наслідками попередніх ударів ворога по електростанціях.

Про це він сказав у коментарі “Суспільному”.

“Якщо говорити про магістральну мережу, якою управляє “Укренерго”, то на сьогоднішній день, попри те, що наші об’єкти теж постійно обстрілюють, ні до яких мережевих обмежень ці обстріли, на щастя, не призводять. І ми здатні сьогодні своєю магістральною мережею транспортувати необхідні нашим споживачам обсяги електроенергії у будь-який регіон”, – сказав Кудрицький.

За його словами, основна проблема полягає в тому, що виробництво електроенергії “не таке велике, як нам би хотілося – через масові пошкодження електростанцій”.

“Це ті самі 9 гігават потужностей, які нам ворог пошкодив або знищив, про які говорив і Президент, про які часто говорять урядовці. Саме пошкодження генеруючих потужностей сьогодні призводить до певного дефіциту внаслідок російських атак”, – зазначив голова правління НЕК “Укренерго”.

Раніше Кудрицький попередив, що на наступному тижні українців чекає нове випробування через спеку, що спричинить дефіцит електроенергії. Він закликав українців економно користуватися електроенергією, щоб прожити з понеділка по п’ятницю з найменшим дискомфортом.

Нагадаємо, у понеділок, 19 серпня, Україна повертається до графіків відключень світла. Завтра ввечері діятиме лише одна черга.