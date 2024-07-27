Кабмін готує рішення, згідно якого у населених пунктах прифронтової зони, на відміну від решти України, не відключатимуть світло за графіками. Серед причин — важка гуманітарна ситуація та постійні обстріли.

Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час брифінгу в Ukraine Media Center.

“Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні — абсолютно правильне рішення, і воно ніяк не впливає на графіки застосування обмежень для мешканців решти регіонів”, — зазначив він.

Кудрицький пояснив, що жителі цих регіонів й так потерпають від постійних обстрілів, тож для них варто робити деякі послаблення обмежень.

До переліку регіонів, яким не вимикатимуть світло, ввійдуть прифронтові райони Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. За словами Кудрицького, у результаті бойових дій, що постійно ведуться на території цих областей, постійно знеструмлено близько 480 прифронтових населених пунктів.

“Ситуація там критична з погляду безпеки та з гуманітарної точки зору. Тому жодних стабілізаційних графіків для них вводити не варто. Там електроенергія має бути весь час, коли це можливо”, — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький казав про те, що відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.