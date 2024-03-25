Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, що входить до складу ПАТ НК "Роснефть", припинив роботу однієї з двох установок первинної переробки після атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє Reuters.

Зупинка установки КДУ-5, потужність якої становить 9500 метричних тонн на добу (70 000 барелів на добу), означає припинення близько половини загальної потужності заводу.

Нагадуємо, 23 березня губернатор Самарської області Дмитро Азаров заявив, що на заводі спалахнула пожежа після атаки українського БпЛА, зайнялася колона первинної переробки нафти.

Financial Times з посиланням на три неназвані джерела повідомляв, що США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попереджаючи, що такі удари можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь.