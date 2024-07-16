Про це глава української дипломатії заявив під час онлайн-звернення до учасників щорічної наради надзвичайних і повноважних послів Литовської Республіки у Вільнюсі, повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба нагадав про нещодавні жорстокі російські обстріли, зокрема удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві, і вкотре наголосив на необхідності підтримати використання Україною західної зброї проти законних військових цілей на території РФ.

“Ми повинні знищувати російські бомбардувальники до того, як вони скидають смертоносні керовані авіабомби на наші позиції, міста та громади. Це значно послабить російський повітряний терор. Буду вдячний за вашу допомогу в переконанні партнерів у потребі зробити це рішення реальністю”, — сказав міністр.

Він також підкреслив важливість використання спроможностей НАТО для захисту принаймні частини українського неба на заході країни.

“Збиття смертоносних російських ракет і безпілотників не робить інші держави сторонами конфлікту. Це гуманітарне завдання. Нам потрібна ця рішучість”,— зазначив очільник МЗС.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також подякував литовському дипломатичному корпусу за підтримку і практичні кроки на шляху до членства України в ЄС і НАТО. Він окремо висловив вдячність Литві за активну роботу над впровадженням Формули миру та висловив сподівання на плідну співпрацю української та литовської дипломатії на шляху до другого Саміту миру.