Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що його зустріч з главою китайської дипломатії Ваном Ї тривала три години. За словами Кулеби, у Пекіні погоджуються, що Україна потребує справедливого та стійкого миру, а не його ілюзії.

Про це йдеться у відеозверненні Кулеби, яке він опублікував у Instagram.

За словами міністра, Китай підтвердив «свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України».

«Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Мій китайський колега чітко сказав, що він згоден, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і справедливий стійкий мир», — наголосив Кулеба.

Глава української дипломатії зазначив, що він докладно поінформував Ван Ї про «формулу миру» президента Володимира Зеленського та результати Глобального саміту миру.

Кулеба запевнив: він пояснив китайській стороні, що «Україна ніколи на жодний сантиметр не прогнеться», якщо будь-хто спробує говорити з нею «мовою ультиматумів», згадавши про «мирну пропозицію» глави росії володимира путіна.

«Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий український народ, [щоб піддаватися на ультиматуми]», — пояснив очільник МЗС.

За словами Кулеби, розмову можна вести, якщо дотримані два принципи: «жодних домовленостей про Україну без України» та «повна повага до суверенітету та територіальної цілісності України».

«Відчувається налаштованість Китаю на розвиток торгівлі з Україною та загалом на розвиток двосторонніх відносин з Україною. Це величезні економічні можливості», — підсумував Кулеба.

Глава МЗС України також розповів, що відео, яке він записав перед поїздкою для користувачів китайської соцмережі Weibo, «зрезонувало». За словами Кулеби, його переглянуло 1,2 млн людей.

«Це ще один приклад, що треба працювати та комунікувати [з різною авдиторією]. Правда завжди проб’ється», — підкреслив міністр.