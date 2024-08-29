Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС наголосив на необхідності термінового надання Україні військової допомоги.

Про це він повідомив у соцмережі X.

«Під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС я висловив відчуття терміновості щодо надання вже обіцяної військової допомоги, включаючи системи протиповітряної оборони. Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок», – зазначив міністр.

Міністр додав, що ЄС є ключовим партнером у підтримці України, і привітав наміри кількох держав-членів ЄС зняти обмеження на використання зброї щодо законних військових цілей у Росії в їхніх двосторонніх переговорах з іншими членами коаліції.

Кулеба також подякував країнам Союзу, які пообіцяли активізувати зусилля та надати додаткові ресурси для української енергосистеми.

Глава української дипломатії запевнив, що Україна виконує свої зобов’язання на шляху до членства в ЄС, зокрема ратифікацію Римського статуту, і сподівається на підтримку держав-членів у прискоренні переговорів про вступ України до ЄС.

«Протягом останніх 2,5 року ЄС продемонстрував рішучість, зміцнюючи глобальну силу Європи. Працюючи разом, у нас є сила спрямовувати історію до миру, безпеки та справедливості. З цією метою ми домовилися працювати над новими сміливими кроками в майбутньому політичному сезоні», – наголосив Кулеба.