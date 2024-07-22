Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба підкреслив, що Україна активно вживає цілу низку кроків для покращення ситуації в енергетичній системі.

Він назвав пʼять пріоритетних кроків для термінової допомоги українській енергосистемі і закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими напрямами роботи.

“Наші зусилля зосереджені на п’яти напрямах. Перший — це посилення протиповітряної оборони. Другий — це швидкий ремонт та відновлення об’єктів генерації та розподілу. Третій — децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий — збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. Пʼятий — залучення коштів та обладнання від партнерів”, — зауважив очільник МЗС.

Глава МЗС закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими пʼятьма напрямами роботи.

Також Кулеба нагадав, що найбільшою стратегічною перевагою Росії залишається її повітряний терор.

Він наголосив, що Росія щомісяця скидає від 3 тисяч 200 до 3 тисяч 500 керованих авіабомб на цивільних людей, військових і критичну інфраструктуру України.

У цьому контексті глава МЗС наголосив на необхідності відкинути ірраціональні страхи щодо українських ударів по легітимних військових цілях на російській території.

“Ці удари є повністю правомірними з точки зору міжнародного права і можуть реально пришвидшити завершення війни. Деякі рішення з цього приводу вже були ухвалені. Вони допомогли нам зірвати російський наступ на Харків. Нам потрібно зробити подальші кроки і розширити зону застосування”, — зазначив міністр.

Кулеба також повідомив, що Україна розпочинає серію підготовчих зустрічей на рівні міністрів та радників з національної безпеки перед другим Самітом миру.