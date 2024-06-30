Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна має багатий досвід у безпековій сфері, цифрових новітніх технологій та наукових досліджень, яким може поділится з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

Про це політик сказав під час відеозвернення до 54-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Американських Держав.

“Внаслідок війни Україна має величезний досвід у безпековій сфері і ми готові ділитися ним. Ми також маємо значний досвід у протидії гібридним загрозам, зокрема дезінформації та кібератакам. За час війни Україна суттєво розвинувала високотехнологічний сектор, не лише у військовій, але і у цивільній сфері, зокрема сільському господарстві. Як один з лідерів цифровізації в Європі, Україна готова допомогти вашим державам цифровізувати урядування, банкінг, надання державних послуг для ваших громадян. Це лише деякі зі сфер, в яких співпраця з Україною несе відчутні переваги для ваших держав і людей”, — зауважив міністр.

Окрім того, Кулеба наголосив на значних спроможностях України в антарктичних дослідженнях, зокрема з використанням науково-дослідницького судна-криголама “Ноосфера”.

“Водночас для розвитку співпраці в усіх цих сферах критично важливим є відновлення справедливого миру та поваги до міжнародного права. Ми маємо досягти цього спільними зусиллями”, — резюмував глава МЗС.