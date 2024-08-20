Про це Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами міністра, зі своїм нідерландським візаві він обговорив “розвиток програми F-16, а також зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони”.
Крім цього, очільники зовнішньополітичних відомств скоординували подальші кроки для розширення підтримки української “формули миру”.
“Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру”, – зазначив Кулеба.
Наостанок він подякував Нідерландам за підтримку України у її боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, що Нідерланди разом із Данією очолюють “коаліцію винищувачів”, яка вже передала Україні перші винищувачі F-16. Раніше видання The Times писало, що шість винищувачів F-16, які вже отримали ЗСУ, передали Нідерланди.
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