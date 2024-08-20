У вівторок, 20 серпня, очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм нідерландським колегою Каспаром Вельдкампом. Серед іншого говорили про зусилля, спрямовані на посилення протиповітряної оборони України. Джерело: https://censor.net/ua/n3505732

Про це Дмитро Кулеба розповів на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами міністра, зі своїм нідерландським візаві він обговорив “розвиток програми F-16, а також зусилля, спрямовані на забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони”.

Крім цього, очільники зовнішньополітичних відомств скоординували подальші кроки для розширення підтримки української “формули миру”.

“Україна залишається зосередженою на відновленні справедливого і тривалого миру”, – зазначив Кулеба.

Наостанок він подякував Нідерландам за підтримку України у її боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що Нідерланди разом із Данією очолюють “коаліцію винищувачів”, яка вже передала Україні перші винищувачі F-16. Раніше видання The Times писало, що шість винищувачів F-16, які вже отримали ЗСУ, передали Нідерланди.