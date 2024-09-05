В Україні відбулися неочікувані кадрові перестановки, і найбільшою сенсацією стала відставка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він вирішив залишити посаду через невдачу з придбанням далекобійних ракет.

Про це пише The Telegraph.

“Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги”, – пише видання.

За словами Президента України, оновлення міністерського складу “дасть нову силу” українським інституціям. Водночас ця хвиля відставок відбувається у складний для країни момент, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.

Проте, за повідомленнями українських ЗМІ, Верховна Рада відклала рішення про відставку міністра закордонних справ під час засідання в середу. Причини такого кроку не розголошуються. ЗМІ також повідомляють, що можливим наступником Кулеби може стати Андрій Сибіга, чинний заступник міністра закордонних справ.