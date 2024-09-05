Про це пише The Telegraph.
“Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги”, – пише видання.
За словами Президента України, оновлення міністерського складу “дасть нову силу” українським інституціям. Водночас ця хвиля відставок відбувається у складний для країни момент, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.
Проте, за повідомленнями українських ЗМІ, Верховна Рада відклала рішення про відставку міністра закордонних справ під час засідання в середу. Причини такого кроку не розголошуються. ЗМІ також повідомляють, що можливим наступником Кулеби може стати Андрій Сибіга, чинний заступник міністра закордонних справ.
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