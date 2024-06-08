Просування до миру буде поступовим, тому наразі метою України є втілення трьох базових пунктів Формули миру.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю “Укрінформ”.

“У нас дуже чесна позиція. Ми всі розуміємо, що Росія наразі не налаштована на мир. Росія прагне війни та знищення України. В таких умовах просування до миру буде поступовим. Саме тому обрані перші три пункти Формули миру, які мають найширший консенсус. Починаємо з них, далі просуваємося до решти пунктів. Наголошую, що метою України залишається втілення всіх пунктів Формули миру”, — наголосив Кулеба.

За його словами, принцип паралельного залучення Росії вже був відпрацьований у 2022 році під час переговорів про “Чорноморську зернову ініціативу”: спершу Україна обговорює з низкою країн умови, потім ці країни обговорюють їх з Росією.

“Тоді це були Туреччина та ООН, зараз це набагато масштабніша ініціатива, але й рівень викликів масштабніший”, — додав Кулеба.

Також він висловив впевненість, що Глобальний Саміт миру посилить позиції України на міжнародній арені й сприятиме досягненню справедливого миру.

“Саміт миру, безперечно, посилить позиції України. Він зафіксує, що бачення шляхів досягнення справедливого миру та підтримки принципів Статуту ООН поділяє не лише Україна. Це думка світової більшості. Навіть така країна, як Росія, не може цілковито ігнорувати думку світової більшості. Ця подія також змінить розрахунки в багатьох столицях. Після Саміту миру — Росії буде загалом значно важче просувати свої міжнародні ініціативи”, — впевнений очільник МЗС України.