Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ELTA Zoom.
Для зміни тенденції на фронті та в ситуації з авіаударами окупантів по території України є багато компонентів і багато рішень, які необхідно прийняти.
“Деякі з них залежать від нас, і ми приймаємо ці рішення. Деякі рішення приймаються нашими партнерами, і вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати.
Але якщо мені довелося назвати 2 головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити цю тенденцію, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня болюча точка наших Сухопутних військ”, – каже глава МЗС.
Кулеба також наголошує, що стосується рішень, які дозволять знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Міністр впевнений, що ці рішення будуть прийняті, і це лише питання часу.
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