Україна з часом все ж отримає дозвіл на завдання ударів зброєю, наданою західними партнерами, по російських бомбардувальниках. Це дозволить уражати ворожі літаки на аеродромах на території країни-агресора, й унеможливлювати атаки авіабомбами по українських містах.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ELTA Zoom.

Для зміни тенденції на фронті та в ситуації з авіаударами окупантів по території України є багато компонентів і багато рішень, які необхідно прийняти.

“Деякі з них залежать від нас, і ми приймаємо ці рішення. Деякі рішення приймаються нашими партнерами, і вони також схильні розуміти, що ці рішення потрібно приймати. Але якщо мені довелося назвати 2 головних рішення, які необхідно прийняти, щоб переломити цю тенденцію, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня болюча точка наших Сухопутних військ”, – каже глава МЗС.

Кулеба також наголошує, що стосується рішень, які дозволять знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Міністр впевнений, що ці рішення будуть прийняті, і це лише питання часу.